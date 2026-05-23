Muhittin Böcek tahliye mi edildi? Başsavcılıktan ev hapsi iddiasına açıklaması geldi!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi şartıyla tahliye edildiğine yönelik medyada yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Başsavcılık, gerçeğe aykırı haberleri yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine resmi bir yazılı açıklama yaptı. Kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyularak paylaşılan açıklamada, tutuklu durumdaki Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklindeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YALAN HABER YAYANLARA YASAL İŞLEM UYARISI

Gündemde yayılan tahliye dedikodularının ardından Başsavcılık makamı, adli sürecin mevcut durumuna açıklık getirdi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunun altı çizilirken, konuya ilişkin paylaşılan ve yasal yaptırım uyarısı barındıran resmi metinde kelimesi kelimesine şu ifadelere yer verildi:

"Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

