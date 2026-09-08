Muhittin Böcek ve oğlu için karar çıktı! Tutukluluk halleri devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muhittin Böcek ve oğlu için karar çıktı! Tutukluluk halleri devam edecek
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Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında tanık, sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

"ALNIMIN AKIYLA BURADAN ÇIKACAĞIMA EMİNİM"

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan çıkan Muhittin Böcek, kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.

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