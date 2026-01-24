Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde yaşadığı rahatsızlık sonrası yeniden hastaneye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 5 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutukluluk sürecinde bir kez daha sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ekonomim'e göre, cezaevinde fenalaşan Böcek, durumunun ciddiyeti üzerine hastaneye sevk edildi.

GECE YARISI ACİL SERVİSE ALINDI

Muhittin Böcek, yaşadığı şiddetli gece apnesi şikayetiyle saat 23.14'te Antalya Şehir Hastanesi acil servisine giriş yaptı. Böcek’in benzer şikayetlerle daha önce de rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Cezaevi koşullarında sağlığını idame ettirmekte zorlanan ve gün içerisinde 20’den fazla ilaç kullandığı öğrenilen Böcek, doktor gözetimine alındı.

Pandemi sürecinde Covid-19’a yakalanan Böcek, hayati tehlike kaydıyla günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve virüsü atlattıktan sonra vücudunda birçok kalıcı hasar meydana gelmişti. Sık sık hastaneye sevk edilen Böcek, en son 17 Aralık 2025 tarihinde pankreas rahatsızlığı nedeniyle saat 15.00’te yine Antalya Şehir Hastanesi’ne getirilmiş, yapılan tedavilerin ardından aynı günün akşam saatlerinde cezaevine geri gönderilmişti.

LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? İşte 24 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatlarıLPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? İşte 24 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Dikkat, yollar kapandı! Hangi güzergahta çalışma var?Dikkat, yollar kapandı! Hangi güzergahta çalışma var?Yurt
muhittin böcek
Günün Manşetleri
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
TÜBİTAK bursları arttırıldı, işte yeni burs ücretleri
Kocaeli merkezli 28 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yatırımcılar ekran başına Yatırımcılar ekran başına
Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18 yaşındaki gençten acı haber 18 yaşındaki gençten acı haber