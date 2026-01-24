Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 5 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutukluluk sürecinde bir kez daha sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ekonomim'e göre, cezaevinde fenalaşan Böcek, durumunun ciddiyeti üzerine hastaneye sevk edildi.

GECE YARISI ACİL SERVİSE ALINDI

Muhittin Böcek, yaşadığı şiddetli gece apnesi şikayetiyle saat 23.14'te Antalya Şehir Hastanesi acil servisine giriş yaptı. Böcek’in benzer şikayetlerle daha önce de rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Cezaevi koşullarında sağlığını idame ettirmekte zorlanan ve gün içerisinde 20’den fazla ilaç kullandığı öğrenilen Böcek, doktor gözetimine alındı.

Pandemi sürecinde Covid-19’a yakalanan Böcek, hayati tehlike kaydıyla günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve virüsü atlattıktan sonra vücudunda birçok kalıcı hasar meydana gelmişti. Sık sık hastaneye sevk edilen Böcek, en son 17 Aralık 2025 tarihinde pankreas rahatsızlığı nedeniyle saat 15.00’te yine Antalya Şehir Hastanesi’ne getirilmiş, yapılan tedavilerin ardından aynı günün akşam saatlerinde cezaevine geri gönderilmişti.