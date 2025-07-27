Muhittin Böcek’in gelini gözaltına alındı!

Antalya’da yürütülen “rüşvet” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yurt dışından dönen gelini Z.B. gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muhittin Böcek’in gelini gözaltına alındı!
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Muhittin Böcek’in oğlu M.G.B’nin eşi Z.B, Almanya’dan dönüşte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Z.B’nin, kara para aklama suçlamasıyla emniyete götürüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMADA AİLEDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Soruşturma daha önce de Böcek ailesini doğrudan etkilemişti. Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen oğlu M.G.B. hakkında da işlem başlatılmıştı. Böcek, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, eski gelini Z.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Muhittin Böcek’i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı. Belediye yönetiminde yapılan işlemler ve usulsüzlük iddiaları da soruşturmada mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında sadece aile bireyleri değil, belediyedeki üst düzey görevliler de gözaltına alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdürlük yapan Tuncay Kaya, “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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