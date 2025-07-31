Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini tutuklandı!

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı; diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini tutuklandı!
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı dosyada gözaltına alınan diğer 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek ile birlikte, eski Büyükşehir Belediyesi başkan vekili M.A’nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası H.A, K.A. ve B.Ç. serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında daha önce Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmıştı. Şüpheli oğlu M.G.B.’nin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden süreçte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya, “irtikap” suçundan tutuklandı.

Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol ve ev hapsi tedbirleriyle serbest bırakıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yurt dışında bulunan ve 27 Temmuz’da Türkiye’ye dönen Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” iddiasıyla havalimanında gözaltına alınmıştı. Ertesi gün, H.A, K.A. ve B.Ç. de gözaltına alınmıştı. Son gelişmede Zuhal Böcek’in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı yeniden arttı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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