Muhittin Böcek’in ilk duruşma tarihi belli oldu: 44 yıla kadar hapis talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 702 sayfalık iddianamede, şüphelilerin zincirleme suç hükümleri kapsamında çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede şüpheliler hakkında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “iftira” suçlarından ceza istendi.

Muhittin Böcek için ise “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması istendi.

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, davanın ilk duruşma tarihini 16 Mart olarak belirledi.