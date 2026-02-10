Muhittin Böcek’in ilk duruşma tarihi belli oldu: 44 yıla kadar hapis talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianamede Böcek için 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi, ilk duruşma tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Muhittin Böcek’in ilk duruşma tarihi belli oldu: 44 yıla kadar hapis talebi
Yayınlanma:

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 702 sayfalık iddianamede, şüphelilerin zincirleme suç hükümleri kapsamında çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede şüpheliler hakkında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “iftira” suçlarından ceza istendi.

Muhittin Böcek için ise “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması istendi.

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, davanın ilk duruşma tarihini 16 Mart olarak belirledi.

Yarın hava can sıkacak: Meteorolojiden 32 şehir için sağanak yağış uyarısıYarın hava can sıkacak: Meteorolojiden 32 şehir için sağanak yağış uyarısıYurt
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi: Savcılık suç vasfını değiştirdiAyşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi: Savcılık suç vasfını değiştirdiGündem
muhittin böcek antalya
Günün Manşetleri
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı
Yarın hava can sıkacak Yarın hava can sıkacak