Muhsin Yazıcıoğlu davasında FETÖ müdahalesi iddiası: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanıklardan Mehmet Yaşar D. bizzat katılırken, bazı diğer sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Ayrıca, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmayı takip edenler arasındaydı.

Tutuksuz sanıklardan Ebubekir Semih Y., savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek yıllardır yargılandığını belirtti ve beraat talebinde bulundu. Bir diğer sanık Davut Uçum da suçlamaları kabul etmeyerek, aleyhine hiçbir olumsuz delil olmamasına rağmen bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

“SANIKLAR DELİLLERİ GİZLEYEBİLİR”

Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında bugüne kadar hiç kimsenin tutuklanmadığına dikkat çekerek, daha etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülebilmesi için sanıkların tutuklanmasını talep etti. Ekici, sanıkların suçlarını gizleme ve delilleri yok etme ihtimali olduğunu, bu nedenle tutuklu yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Avukat Kemal Yavuz ise davanın ana soruşturma dosyası ile birleştirilmesi gerektiğine işaret etti. Yavuz, helikopterdeki cihazların sökülüp alındığının ortada olduğunu belirterek, bu nedenle davanın ana soruşturma dosyasına dahil edilerek yargılamanın tek bir mahkemede devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı, tarafları dinledikten sonra duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında bir iddianame hazırlamıştı. Bu iddianame, 25 Aralık 2020 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Daha sonra, helikopterden GPS cihazının sökülmesi iddiasıyla Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük taşıdığı gerekçesiyle 6 Ocak'ta bu ana davayla birleştirilmişti. Sanıklardan 7'sinin her iki dosyada da yer alması nedeniyle Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadaki toplam sanık sayısı 20'ye yükselmişti. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefat etmesi üzerine mevcut sanık sayısı 19'a düşmüştü.