Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'nin üzerine böyle yürüdü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP lideri Mustafa Destici'nin üzerine yürüdü.



Yazıcıoğlu'nun ağabeyi de Destici'ye "Ahlaksız herif, buraya ne yüzle geliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.