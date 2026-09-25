Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga! 33 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga! 33 şüpheli gözaltına alındı
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 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT’in desteğiyle ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde bu sabah düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE RAKAMLAR

Şüpheli Sayısı ve İşlemler: FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltı ve Firari Durumu: Ankara merkezli 16 ilde, 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun halihazırda cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ KRİTİK İDDİALAR

Yürütülen kapsamlı soruşturmada şüphelilerin gerçekleştirdiği değerlendirilen eylemler arasında şunlar yer alıyor:

Arama-kurtarma çalışmalarının kasıtlı olarak yanlış yönlendirilmesi,
Gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması,
Tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi,
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik faaliyetler.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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