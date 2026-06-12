Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili adli süreçte yeni bir karar alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı vererek incelemeyi başkente devretti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen hukuki işlemlerde yetki yönünden yeni bir değerlendirme yapıldı. Alınan son yetkisizlik kararı doğrultusunda, olaya ilişkin hazırlanan tüm evrak ve inceleme süreci resmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Bundan sonraki adli makam tasarrufu ve soruşturmanın ilerleyişi başkentteki yetkililer tarafından sağlanacak.

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen yerel seçim mitinginin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki mitinge gitmek üzere helikopterle yola çıktı. Helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırları içerisinde düştü.

Olayda Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetti.

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