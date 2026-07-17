Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında çok önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 19 tutuklama
Yayınlanma:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

10 İLDE 30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın detayları paylaşıldı. Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez üssü Ankara olmak üzere 10 farklı ilde belirlenen 30 adrese yönelik eş zamanlı ve kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"TASARLAYARAK KASTEN ADAM ÖLDÜRME" SUÇLAMASI

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin, FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 27'si düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

TAMAMI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 27 şüphelinin tamamı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan şüphelilerden 10 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarla yakalanan 19 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yürütülen bu kritik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 17 Temmuz 2026 Cuma Güncel Döviz KuruDolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 17 Temmuz 2026 Cuma Güncel Döviz KuruEkonomi
muhsin yazıcıoğlu tutuklandı
Günün Manşetleri
Profesyonel liglerde görev yapan yöneticilere dev operasyon!
FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına darbe!
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon!
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Bugün o illerde sağanak yağış var
Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası korkutan Marmara uyarısı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
Haluk Levent dahil 14 kişi cezaevine gönderildi!
İsrail Ordu Radyosu’ndan Çarpıcı İddia
TÜRK ALTIN - 15 TEMMUZ
Çok Okunanlar
Bugün o illerde sağanak yağış var Bugün o illerde sağanak yağış var
Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! Altında son 6 haftanın en sert düşüşü!
SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!