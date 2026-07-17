Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 19 tutuklama

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

10 İLDE 30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın detayları paylaşıldı. Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez üssü Ankara olmak üzere 10 farklı ilde belirlenen 30 adrese yönelik eş zamanlı ve kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"TASARLAYARAK KASTEN ADAM ÖLDÜRME" SUÇLAMASI

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin, FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 27'si düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

TAMAMI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 27 şüphelinin tamamı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan şüphelilerden 10 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarla yakalanan 19 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yürütülen bu kritik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.