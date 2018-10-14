Terörle bağlantıları nedeniyle görevden alınan 635 korucunun ardından muhtarlar da mercek altına alındı. Van'da bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısı olan 3 muhtarın tutuklanmasının ardından çok sayıda muhtarın da görevine son verileceği öğrenildi.

Sınır ötesi ve yurt içinde operasyonlarla beli kırılan bölücü terör örgütü PKK'nın mahalli idareler ayağına da darbe vurulacak.



PKK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki muhtarlar üzerinden yapılanmaya gittiği tespit edildi. İstihbarat raporlarından yola çıkan İçişleri Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı.



Terörle bağlantısı tespit edilen 635 güvenlik korucusunun görevine son verilmesinin ardından, bazı muhtarın da PKK ile bağlantısı ortaya çıktı. Van’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muhtar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bazı muhtarların terörsitleri evlerinde saklandığı tespit edildi.



Terör örgütü ile bağlantılı muhtarların, görevlerine son verilen güvenlik korucuları ile irtibatlı olduğu, açığa çıkmamak için korucular üzerinden örgütle iletişim kurdukları da belirlendi.



ulusal.com.tr