FETÖ’nün Ergenekon kumpası hakimleri ve savcılarının "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada PKK-FETÖ işbirliğine vurgu yapıldı. Mağdur sıfatıyla ifade veren polis memuru Muhterem Bağcı, 15 Temmuz’da Şırnak’ta PKK ile FETÖ’nün birlikte hareket ettiğini söyledi.

Muhterem Bağcı ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da FETÖ ile PKK’nın birlikte hareket ettiğini vurguladı.



Duruşmaya tanık olarak katılan Avukat Nusret Senem ise sözde hakim ve savcıların, kumpas davaları sırasında çok sayıda sahte belge kullandığını, daha sonra bu belgelerin bir kısmını sildirdiklerini söyledi.



Sanıklardan kumpas hâkimi Mehmet Ali Pekgüzel ise kumpas davalarını savunmaya devam etti.



Bugünkü ifadesinde sözde Ergenekon isimli örgütün hala aktif olduğunu öne süren Pekgüzel, “önüme gelen delillere göre karar verdim, asıl mağdur benim” iddiasında bulundu.



Davayı takip eden kumpasın hedefinde olan isimler arasında ye alan emekli astsubay Oktay Yıldırım, sanıkların mahkemeyi manipüle etmeye çalıştıklarını söyledi.



Sözde hakim ve savcıların, kumpas mağdurlarını kışkırtmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, sanıkların FETÖ’nün tipik özelliklerini yansıttığını vurguladı.



Davanın tanık ve mağdurların ifadeleri, sanıkların savunmaları ile hafta boyunca sürmesi bekleniyor.





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