Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, siyasetçi, yabancı misyon şefleri ve medya mensuplarına iftar verdi. İftarda, Pakistan’ın kültürünün ve mirasının anlatıldığı, “Muhteşem Pakistan” belgeseli tanıtıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, siyasetçi, yabancı misyon şefleri ve medya mensupları için iftar programı düzenledi.



İftar programı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sayrıs Gazi’nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Ali Şahin de katıldı.



İftarda, Pakistan'ın kültürel çeşitliliği ve mirasının anlatıldığı "Muhteşem Pakistan" belgeseli tanıtıldı.



Programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, "Muhteşem Pakistan" belgeselinin 5 bölümden oluştuğunu, belgeselin TRT Belgesel ekranlarında seyirciyle buluştuğunu kaydetti.



Programda söz alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz da Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığına işaret etti.



Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Şahin de programda söz aldı.



Konuşmaların ardından Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Muhteşem Pakistan belgeselinin sunucusu Tomris Burcu Çelik'e hediye takdim etti.





ulusal.com.tr