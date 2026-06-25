Müjdat Gezen hakkında karar açıklandı! İşte aldığı ceza...

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, tiyatrocu Müjdat Gezen'e "Müslümanlara hakaretten" 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bir YouTube videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan cezaya hükmetti [cite: Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bir YouTube videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan cezaya hükmetti. Yargılamaya konu olan dava, sanatçının "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli YouTube kanalında Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı videodaki sözleri üzerine açıldı.

GEZEN, İFADELERİN KADINLARI YÜCELTMEK AMACIYLA SÖYLENDİĞİNİ BELİRTTİ

Söz konusu videoda Müslümanların cenaze geleneklerine değinen Müjdat Gezen, "Müslümanlarda bir adet vardır. Biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı. Anan mutlaka anandır ama baban belki babandır. Doğru değil mi? Anne garanti" şeklindeki ifadeleri kendisinin kullandığını kabul etti [cite: Söz konusu videoda Müslümanların cenaze geleneklerine değinen Müjdat Gezen, "Müslümanlarda bir adet vardır. Biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı. Anan mutlaka anandır ama baban belki babandır. Doğru değil mi? Anne garanti" şeklindeki ifadeleri kendisinin kullandığını kabul etti.

Mahkemedeki savunmasında halkın dini değerlerini aşağılama veya kışkırtma amacı taşımadığını belirten Gezen, Hazreti Muhammed'in "Cennet anaların ayakları altındadır" hadisine atıfta bulunarak bu sözleri ülke kadınını yüceltmek amacıyla söylediğini ifade etti.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesi uyarınca Gezen’e ilk olarak 6 ay hapis cezası verdi. Davanın ilerleyen sürecinde ceza üzerinde indirimler uygulandı Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak ceza önce 5 aya, ardından Basit Yargılama Usulü indirimleri uygulanarak 3 ay 22 güne indirildi.

MAHKEMENİN ALDIĞI KARARIN DETAYLARI:

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak ceza önce 5 aya indirildi.

Basit Yargılama Usulü indirimleri uygulanarak ceza 3 ay 22 güne düşürüldü.

Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdi.