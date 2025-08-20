Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

EKOL TV’nin haberine göre, Müjdat Gezen ifadesinde şunları söyledi:

“Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube kanalı bana aittir. Soruşturmaya konu olan sözlerim tamamen espri amacıyla söylenmiştir. Halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı bir yönü yoktur. Programda geçen, ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki sözlerim, ülkemin kadınlarını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Gezen, ifadesinin ardından avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Müjdat Gezen hakkında, gazeteci Ayşenur Arslan ile yaklaşık bir yıl önce yaptığı YouTube programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Gezen’in programda sarf ettiği, “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözleri soruşturmaya gerekçe gösterildi.