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Müjdat Gezen: Perinçek'in adaylığı için bir imza da benden

Ünlü sanatçı Müjdat Gezen de Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi. Gezen, 'Doğu Perinçek için bir imza da benden' dedi

Müjdat Gezen: Perinçek'in adaylığı için bir imza da benden

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza çalışması tüm yurtta devam ediyor. Vatan Partisi il ve ilçe örgütleri şehir merkezlerine stantlar açarak, esnafları ziyaret ederek, köy köy, ev ev gezerek vatandaşları Doğu Perinçek’in adaylığı için imza vermeye ve 4-9 Mayıs tarihleri arasında ilçe seçim kurullarına gitmeye çağırıyor.

Toplumun önde gelen isimleri de Doğu Perinçek’e desteklerini açıklıyor. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen de Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığına destek veren isimlerden.

'BİR İMZA DA BENDEN'
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel ve beraberindeki heyetle görüşen Müjdat Gezen, Perinçek için imza verdi. Ünlü sanatçı; “Doğu benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. 100 bin imza gerekli. Bir imza da benden” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Müjdat Gezen
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