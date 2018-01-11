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“Müjdat Gezen Sokağı“nın ismi değişmedi

İBB Meclisi, Üsküdar'daki sokağın isminin değiştirilmesi talebini, "Coğrafi Bilgi Sistemi"nin bozulması gerekçesiyle kabul etmedi

“Müjdat Gezen Sokağı“nın ismi değişmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Üsküdar'daki "Müjdat Gezen Sokağı"nın isminin değiştirilmesi talebini onaylamadı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar Barbaros Mahallesi Müjdat Gezen Sokak'ta ikamet eden Seyfettin Ayvanlıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan oğlu Tayyip Ayvanlıoğlu'nun adının bu sokağa verilmesi talebinde bulundu.

Üsküdar Belediyesi ve İBB Harita Komisyonu, değişikliği, "Coğrafi Bilgi Sistemi"nin bozulması gerekçesiyle uygun görmedi.

Ayvanlıoğlu'nun talebi İBB Meclisi'nde görüşüldü. İBB Meclisi de aynı gerekçeyle oy birliğiyle isim değişikliğine onay vermedi.

Müjdat Gezen’in adını taşıyan sokağın isminin değiştirilmesi talebi, aralık ayında da İBB Meclisi'nde görüşülmüş ve uygun görülmemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #üsküdar #sokak #Müjdat Gezen #Barbaros Mahallesi #15 temmuz
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