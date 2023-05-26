Mükerrer oy nedir?

Mükerrer oy kullanımıyla ilgili iddialar, her seçimde sosyal medyada yayılıyor. Yapılan paylaşımlar nedeniyle mükerrer oyun anlamı merak ediliyor. Mükerrer kelimesi sözlükte tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarına geliyor. Mükerrer oy ise bir seçmenin seçimde birden fazla kere oy kullanması anlamına geliyor.

MÜKERRER OY CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanun kapsamında, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” belirtiliyor.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.4.298.pdf