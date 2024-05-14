Mülakat kararı Resmi Gazete'de



Öğretmen ataması için yapılan mülakat sistemiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete’de yayınlandı.



Bu kararla birlikte kamuoyunda mülakat olarak bilinen sözlü sınav uygulamasında alınan puan yüzde 50 etkili olacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan puanın da yine yüzde 50’si göz önünde bulundurulacak.



Yeni sistem ilk kez 20 bin olarak açıklanan öğretmen ataması döneminde uygulanacak. Adayların ön başvuru ve sözlü sınav yeri tercihini 20-31 Mayıs tarihleri arasında yapması gerekiyor.



Sözlü sınavların yapılacağı yerler ise 10 Haziran günü ilan edilecek. 1 Temmuz tarihinde de belirlenen merkezlerde sözlü sınav yapılacak.



Sözlü sınav sırasında adaylar 14 haftalık ilgili ders konusundan sorumlu tutulacak, 45 dakikalık bir ders anlatması istenecek.



Sözlü sınav öncesi adaylar ve jüri üyeleri birbirlerini tanımayacak. Sürecin tamamı adaylara verilen, sayılardan oluşan bir kod üzerinden yürütülecek.