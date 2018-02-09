Başbakan Binali Yıldırım, 16 Şubat'ta düzenlenecek Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılacak. Yıldırım konferansta Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgilendirme yapacak. Konferansa bu hafta Türkiye'yi de ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı Raymond McMaster'ın da katılması bekleniyor

Almanya Münih'te düzenlenecek Uluslararası Güvenlik Konferansı’na Başbakan Binali Yıldırım katılacak.



Yıldırım konferans'ta, Türk Ordusu'nun Afrin'de kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verecek.



Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de katılım sağlayacak.



Trump yönetiminden Ankara'yı ziyaret edecek iki kritik ismin de konferansta olması bekleniyor.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı Raymond McMaster'ın da katılması beklenen toplantıya, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de katılabileceği belirtiliyor.



ulusal.com.tr