Münir Özkul'un eşi Umman Özkul kimdir, neden öldü?

Umman Özkul (tam adıyla Umman Altınay Özkul), 1986 yılında Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Münir Özkul ile evlendi. Aralarındaki yaklaşık 25–27 yaş farkına rağmen, bu evlilik 40 yıl sürdü. Umman Özkul, eşinin hastalıklı son yıllarında yanında olup ona büyük bir sevgi ve destek verdi.

Umman Özkul, uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi. Bu mücadeleyi kaybederek 7 Ağustos 2025 tarihinde hayata veda etti.

NEDEN VEFAT ETTİ?

Acı haber, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Paylaşımında annesinin bir ömür boyu babasının yanında olduğunu belirterek veda mesajını iletti.

2018 yılında Münir Özkul’un vefatının ardından Umman Özkul kendisiyle ilgili duygularını şöyle dile getirmişti:

“40 yıllık eşimi, sevgimi, gençliğimi kaybettim… Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı.”