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Murat 124 sevdalıları Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine uzanıyoruz... Murat 124 tutkunları "Engelsiz Yaz Festivali"nde buluştu. Festivale katılan engelliler farklı illerden Bodrum'a gelen sürücülerin araçlarına binerek gönüllerince eğlendi..

Murat 124 sevdalıları Bodrum'da

Renk renk dizildiler... Nostalji rüzgarı estirdiler.. 

Murat 124 model otomobil tutkunları engelliler için el ele verdi... Engelsiz Yaz Festivali'ne katılarak soluğu Bodrum'da aldı. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelliler için düzenlenen "Engelsiz Yaz Festivali"nde ortaya renkli görüntülere sahne oldu. 

"Turkhis Classic Car Murat 124" isimli grubun üyeleri, belediye ve engeli derneklerinin katkılarıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'nda buluştu

Farklı illerden Bodrum'a gelen sürücülerin park ettikleri araçlara binen engelli bireylerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Festivalde Oğlu MS hastası olan şarkıcı Safiye Soyman'da  konser verdi

ulusal.com.tr

Etiketler; #Murat 124 #bodrum #muğla
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