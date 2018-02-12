Türkiye'de e-Devlet kapısı tarafından hizmete açılan alt üst soy bilgisi sorgulamaya ilgi sürüyor. Soyağacı sorgulama sistemi yoğunluk nedeniyle hala kullanıma açılmadı. Vatandaşlar sistemin yeniden hayata geçmesini beklerken Murat Bardakçı'dan merak edilenlere yönelik bir yazı geldi

Gazete Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Türkiye’de nüfüs kayıtlarının saklanması ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bardakçı, internette hizlete açılan e-devlet internet soyağacı sorgulama sistemi ile en fazla 1800’lü yıllara kadar geri gidilebileceğini bunun da bir ailenin dört kuşak geçmiş bilgilerini göstereceğini söyledi.



Bardakçı, “Yedi ceddinizi öğrenebileceğinizi, anne ve baba tarafından asırlar önceki aile kayıtlarınıza ulaşabileceğinizi zannetmeyin. Şanslı iseniz en fazla dört, haydi bilemediniz beş nesil geriye, 1800'lerin ortalarına kadar gidebilir ve orada kalırsınız. Öyle hayal ettiğiniz gibi asırlar öncesine, onbeşinci, onaltıncı yüzyıllara ulaşmanız mümkün değildir.”



NÜFUS KAYITLARININ FARKLI YERLERDE SAKLANDI



Bardakçı Türkiye’deki nüfus kayıtlarının iki farklı adreste kayıt altında tutulduğunu ve bunların Latin alfabesine aktarılmadığını belirterek sözlerine geriye dönük net bir soyağacı tutmanın mümkün olmayacağını belirtti. Bardakçı şunları kaydetti;



“Zira, 19. asırdan itibaren tutulmuş nüfus kayıtları ile daha önce yapılmış sayımların evrakı farklı yerlerdedir, meselâ 1831 ile 1880'ler arasında yapılan ve sadece erkeklerin kaydedildiği nüfus sayımının belgeleri devlet arşivinde, 1880'ler sonrasında kadınların da yazıldığı defterler ise nüfus müdürlüklerindedir ve bunların tamamı henüz yeni harflere aktarılmamıştır.



Üstelik, eski asırlardaki nüfus sayımları “kişi” değil “hâne”, yani ev temelindedir. O devirlerdeki sayımlarda memlekette kaç kişinin yaşadığına bakılmaz, maksat vergi ödeyip askerlik yapabilecek kişilerin miktarını belirlemektir. Dolayısıyla, eski kayıtlarda aile temelinde kaynak bulunmaz, sadece erkeklerin isimleri yazılır ve “kara bıyıklı, dökük saçlı, sarı benizli” gibi ifadelerle yazılırlar, hepsi o kadar! Hele aile asıl memleketinden kalkıp başka yere yerleşmiş, yani göçetmiş ise bırakın geçmiş asırları, dördüncü nesle ulaşabilmek bile imkânsızdır.”





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