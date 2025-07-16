Murat Çalık Adli Tıp’a sevk edildi!

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçirdiği anjiyo ve kötüleşen sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Avukatı, cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirten rapora dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Murat Çalık Adli Tıp’a sevk edildi!
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Beylikdüzü Belediye Başkanı ve tutuklu bulunan Murat Çalık’ın sağlık durumu endişe verici bir boyuta ulaştı. İki kez kanser tedavisi gören ve cezaevinde kaldığı süreçte tam 18 kilo kaybeden Çalık’ın boynunda kitle tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz hafta geçirdiği anjiyonun ardından yeniden cezaevine konulmuştu. Ancak sağlık durumu giderek kötüleşen Çalık, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

AVUKATINDAN SAĞLIK VURGUSU: "CEZAEVİ KOŞULLARINA UYGUN DEĞİL"

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sevkle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz. Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir.”

Koçhan, değerlendirme sonrası Adli Tıp’ın da bu raporu doğrulayacağına inandıklarını belirterek şunları söyledi: “Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır.”

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