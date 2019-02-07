FETÖ'nün Atabeyler kumpas davasında ceza alan Yüzbaşı Murat Eren'in yeniden yargılanması 28 Mart'ta başlayacak. 2006'da askeri yargıda açılan dava, mahkemenin lağvedilmesi nedeniyle Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Murat Eren'in avukatı Muhammet Sarıkaya, Mart ayındaki duruşmada beraat beklediklerini söyledi.

Uğradığı kumpas sonrası hakkında yeniden yargılama kararı verilen Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren 2 yıldır beklediği müjdeli haberi aldı. Eren'in yeniden yargılanmasına 28 Mart'ta başlanacak.



Murat Eren, 2006 yılında kamuoyunda Atabeyler olarak bilinen kumpas davasında askeri mahkemeden 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, ordudan ihraç edilmişti.



FETÖ'nün verdiği cezaya itiraz eden Murat Eren hakkında 15 Temmuz sonrası yeniden yargılama kararı verilmişti. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen o yargılama bir türlü başlamamıştı. Lağvedilen askeri yargıdan dosyayı devralan Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Murat Eren'in yeniden yargılamasına 28 Mart'ta başlayacağını açıkladı.



Murat Eren'in avukatı Muhammet Sarıkaya 2 yıl sonra gelen kararı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Sarıkaya, Murat Eren hakkında kapatılan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Atabeyler kumpası nedeniyle bir dava olduğunu söyledi. O dava için de yargılamanın başlamasını talep etti.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

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