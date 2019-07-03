Murat Eren görevine dönmek istiyor

Eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren'in davasının hangi mahkemede görüleceği belli oldu. Uğradığı FETÖ kumpası sonrası hakkında yeniden yargılama kararı verilen Eren'in davasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bakacak. Eren'in Avukatı Muhammed Sarıkaya 24 Eylül'e ertelenen davada beraat kararı beklediklerini söyledi.

Eski Özel Kuvvetler Pilotu Yüzbaşı Murat Eren hakkında beraat kararına bir adım daha yaklaşıldı. Eren'in hangi davada yargılanacağına ilişkin yetki karmaşası çözüldü.



Murat Eren, 2006 yılında kamuoyunda Atabeyler olarak bilinen kumpas davasında askeri mahkemeden 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, ordudan ihraç edilmişti. FETÖ'nün verdiği cezaya itiraz eden Murat Eren hakkında 15 Temmuz sonrası yeniden yargılama kararı verilmişti.



Askeri mahkemeler kapatıldığı için dosya Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise 28 Mart'taki ilk duruşmada kendisinin yetkili olmadığını iddia ederek Adalet Bakanlığı'na yazı göndermişti.



2 Temmuz'da yapılan duruşmada ise Adalet Bakanlığı'ndan gelen yanıt okundu. Yanıta göre Murat Eren'in davasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.



Yetki karmaşası aşılınca mahkeme heyeti dosyayı incelemek üzere duruşmayı 24 Eylül'e erteledi. Son gelişmeyi Murat Eren'in Avukatı Muhammed Sarıkaya Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Eren'in bir an evvel görevine geri dönmek istediğini belirten Sarıkaya, FETÖ kumpası olduğu birçok açından kesinleşen davada beraat kararı verilmesini istedi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

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