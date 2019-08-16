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Murat Kazanasmaz hakkında karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi. Edinilen bilgilere göre, Kazanasmaz bugün işten çıkarıldı

Murat Kazanasmaz hakkında karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi.

Odatv'nin haberine göre, Kazanasmaz bugün işten çıkarıldı.

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu aleyhinde açıklama yapan Murat Kazanasmaz, şunları söylemişti:

"131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #istanbul büyükşehir belediyesi #murat kazanasmaz
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