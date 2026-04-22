Murat Övüç hakkında verilen karar belli oldu

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Murat Övüç hapis cezası aldı. Mahkeme, sanığın dosyadaki eylemini değerlendirerek Övüç'e "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

SAVCI CEZA, ÖVÜÇ BERAAT İSTEDİ

Kararın açıklandığı duruşmaya tutuksuz sanık Murat Övüç ve tarafların avukatları katıldı. Yargılamanın esasına ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Övüç'ün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasına karşı son savunmasını yapan Övüç ise mahkemeden beraatine karar verilmesini istedi. Tarafları ve son sözleri dinleyen mahkeme heyeti, 11 aylık hapis cezası kararını duruşma salonunda açıkladı.

Davanın açılmasına dayanak oluşturan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinin çıkış noktasını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları oluşturuyor. Ekiplerin sosyal medya üzerindeki incelemelerinde, Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı bir videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, suça konu edilen videonun içeriğine dair ayrıntılı tespitler yer aldı. İnceleme sonucunda sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir başörtüsü bulunduğu, görüntülerde sağ el yüzük parmağındaki yüzüğe dikkati çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka planda bir türkü çaldığı kayıtlara geçirildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamedeki değerlendirmelerde sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilmişti. Bu tespitler doğrultusunda başsavcılık, yargılama süreci başlarken Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.