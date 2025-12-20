Murat Övüç tutuklandı!

Sosyal medyada yayınladığı görüntülerle tepkilerin odağına yerleşen fenomen isim tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçmişte kaydettiği ve başörtüsünü aşağılayan ifadeler içerdiği belirtilen bir video nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Murat Övüç'ün "Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı" şarkısı eşliğinde başörtüsü takarak video çektiği tespit edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkındaki suçlamalara yanıt veren Murat Övüç, videonun yeni olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Fenomen isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Allah aşkına yeter. Artık normal davranıyoruz, smokinle çıkıyoruz. Artık insanlara güzel örnek olmak istiyoruz. 3 yıl önceki paylaşımı gündeme getiriyorsunuz, ayıp"

