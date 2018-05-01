Balyoz kumpasında cezaevindeyken hayatını kaybeden Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp kabri başında anıldı. Balyoz Davası avukatları, Özenalp’in vefatının ardından Anayasa Mahkemesi önünde ‘Adalet nöbeti’ başlatmıştı.

Balyoz kumpası kapsamında cezaevindeyken rahatsızlanıp hayatını kaybeden emekli Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, ölümünün 4’üncü yılında anıldı.Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma törenine Murat Özenalp’in ailesinin yanı sıra silah arkadaşları da katıldı.Emekli Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, Balyoz Davası kapsamında 16 yıl hapis cezası almıştı.2014 Nisan ayında Mamak Askeri Cezaevi’nde açık görüş sırasında düşerek beyin kanaması geçiren Özenalp, kaldırıldığı GATA’da 1 Mayıs 2014’te hayatını kaybetti.Özenalp’in hayatını kaybetmesinin ardından Balyoz Davası avukatlarınca Anayasa Mahkemesi önünde ‘Adalet nöbeti’ başlatılmıştı.Yüksek Mahkeme de 18 Haziran 2014 tarihinde Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvurularda ‘Hak ihlali’ kararı vermişti.Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararıyla Balyoz davasında tutuklu bulunanlar tahliye edilmiş, yeniden yapılan yargılamada ise beraat kararı verilmişti.