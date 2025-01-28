Murat Soner’den sektördeki tekelleşme ve oyuncuların skandallarıyla ilgili çarpıcı belgeli paylaşımlar

Ayrıca, bir başka oyuncu da, yıllarca tiyatro yapıp birçok dizide rol aldıktan sonra, ev geçindirmek için özel güvenlik olarak çalışmak zorunda kaldığını ve depresyon sonucu intihara düşündüğünü paylaştı.

Başrol İçin "Karakış" Savaşları: Bir Oyuncunun Acı Hikayesi

Bir oyuncu, başrol oyunculuğu için yapılan seçimde, "ajansın adamı" olma zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Yapımcıyla yaptığı görüşmelerde, başrol oyuncusu seçildikten sonra, ajanslar arası güç mücadelesi sonucu, birkaç oyuncu bir arada dizide yer almak zorunda kalmış. Bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan oyuncu, sakallarını keserken ağladığını paylaştı.