Murat Soner’den sektördeki tekelleşme ve oyuncuların skandallarıyla ilgili çarpıcı belgeli paylaşımlar
Ünlü ödüllü YouTuber Murat Soner, Türkiye’deki dizi ve film sektöründeki tekelleşmeyi gözler önüne serdi. Dizi sektöründe tekelleşme var mı? Murat Soner belgeleriyle açıkladı.
Soner, oyuncuların kendisine gönderdikleri özel mailleri yayınlayarak, sektördeki karanlık yüzleri ortaya çıkardı. Soner, hazırladığı tabloda 281 oyuncunun ajansları ve yer aldıkları projeleri analiz ederek, sektördeki tekelleşmenin boyutlarını gözler önüne serdi.
Yayınladığı maillerde ise tacizden intihar düşüncelerine, skandallardan sektörün karanlık işleyişine kadar birçok çarpıcı detay yer aldı.
Tekelleşmeye Karşı Tepkisini Gösterdi
Murat Soner, özellikle Ayşe Barım ve ID İletişim’in oyuncuları konuşulduğu dönemde, konunun magazinleşmesine tepki gösterdi.
Siyasi kutuplaşmaların ön plana çıkmasından rahatsız olan Soner, asıl sorunun unutulduğunu belirterek, "Bu ülkede oyuncular iş bulamadıkları için canına kıyıyor. Biz yine esas olayı unuttuk, hop başladık yine milli sporumuz ayrışmaya," dedi.
Sektördeki Skandallar Ortaya Çıktı
Soner, dizi ve film sektöründe oyuncuların karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları skandalları paylaşmaya devam etti. Oyuncuların gönderdiği özel maillerde, sektörün güçlü isimleri tarafından tacize uğrayan ve iş bulamayan oyuncuların yaşadıkları dile getirildi. Ayrıca, sektördeki tekelleşmeye karşı savaş açan oyuncuların, "kara listeye alınacakları" yönünde tehditlere maruz kaldığı da açıklandı.
ID İletişim'in Dominasyonu
Soner, hazırladığı Excel tablosu üzerinden sektördeki tekelleşmenin detaylarını paylaştı. ID İletişim ajansının, Netflix ve Disney gibi büyük platformlarda çoğunlukta olduğunu belirtti. "Bunlar internette bulunan veriler, söylentiler değil," diyen Soner, bu bilgileri analiz ederek, tekelleşmenin nasıl derinleştiğini vurguladı.
Taciz ve İntihar Düşünceleri: Oyuncuların Yaşadığı Zorluklar
Soner, sektörün içinde olan oyunculardan aldığı maillerle, sektörün çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Bir oyuncu, sektördeki ünlü isimler tarafından defalarca tacize uğradığını, projeye kabul edilip sözleşme imzaladıktan sonra sete girmeden önce zorla ilişkiye girmeye çalışıldığını ve sözlü tacize uğradığını belirtti.
Ayrıca, bir başka oyuncu da, yıllarca tiyatro yapıp birçok dizide rol aldıktan sonra, ev geçindirmek için özel güvenlik olarak çalışmak zorunda kaldığını ve depresyon sonucu intihara düşündüğünü paylaştı.
Başrol İçin "Karakış" Savaşları: Bir Oyuncunun Acı Hikayesi
Bir oyuncu, başrol oyunculuğu için yapılan seçimde, "ajansın adamı" olma zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Yapımcıyla yaptığı görüşmelerde, başrol oyuncusu seçildikten sonra, ajanslar arası güç mücadelesi sonucu, birkaç oyuncu bir arada dizide yer almak zorunda kalmış. Bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan oyuncu, sakallarını keserken ağladığını paylaştı.