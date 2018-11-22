Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yenigözaltına alındı. Macera programını sunan Murat Yeni kimdir?

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.



Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Murat Yeni Kimdir?



Murat Yeni, 1975 doğumlu ve aslen Yozgatlıdır. Kanal A, Işık TV ve bazı radyo kanallarında program yaptıktan sonra özel bir TV kanalına geçmişti. Kervan isimli gezi programının çekimleri için giderken ekipçe yolda trafik kazası geçirmişler bu kaza sonucunda ünlü sunucu Murat Yeni yaralanmış, bir arkadaşı hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Bu olaydan sonra Kervan programı yayından kaldırılmış, Murat Yeni bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Murat Yeni daha sonra TRT'ye geçmiş ve bir dönem TRT'de çalıştıktan sonra eski kanalına geri dönerek bu kanalda Maceracı isimli programını sunmaya başlamıştır. Yaptığı program dolayısıyla Anadolu'nun birçok il ve ilçesini gezmiş ve yepyeni kültürleri tanıma imkanı bulmuştur. Programında yöresel lezzetleri de ekranlara taşıyan sunucu kilo almaya başlamasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu.