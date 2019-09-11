Muş'ta 3, Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
GÜNDEM 11.09.2019, 21:03
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: AA
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