Muş'un Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-7 Aralık tarihlerinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi yakalanmıştır."



Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarları bildirmelerinin emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.



BİR OPERASYONDA ANKARA'DA



Ankara'da terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara'daki mahalli alan, memur ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelileri takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.



Kentte 7 ayrı noktada yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.