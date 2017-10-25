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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, "Şehit Jandarma Üst Çavuş Serdal Uyanık 2017-133 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"24 Ekim'de terör örgütünün Kızılağaç beldesi Yamaç Yörecik bölgesindeki kış üslenmesiyle ilgili hazırlıklarına yönelik operasyonda, 6 el yapımı patlayıcı (20 kilogramlık tenekelerde), 50 kilogram amonyum nitrat, 113 kalaşnikof mermisi, 21 uçaksavar mermisi, uçaksavar silah iğnesi, bin 650 metre elektrik kablosu, 250 metre bobinaj teli, ampermetre, 16 pil, akü, 20 kilogram küp şeker, 10 kilogram un, 4 kilogram pirinç, 3 kilogram bulgur, 2 kilogram tütün, 1,5 kilogram çay, bir kilogram tuz, bir litre ayçiçek yağı, 2 uyku tulumu, muhtelif mutfak, giyim, kişisel temizlik ve tıbbi malzemeler, muhtelif cins ve miktarda ilaç, eğitim notları, evrak ve dokümanlar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muş #pkk
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