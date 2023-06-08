Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı

Genelkurmay Başkanı da olan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever'in ataması, halk tarafından da olumlu karşılandı. Sosyal medyada uzun süre Musa Avsever'i konuşan kullanıcılar, özellikle 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşmayı paylaştı.

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı
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Ergenekon kumpas davalarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefi oldu. 15 Temmuz gecesi Televizyon kanalına çıkıp FETÖ'cüleri korkudan titreten o konuşmayı gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in, Genelkurmay Başkanlığı'na atanması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Org. Musa Avsever'in atamasını mutlulukla karşıladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı - Resim : 1

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı - Resim : 2

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı - Resim : 3

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı - Resim : 4

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı - Resim : 5

# Musa Avsever # genelkurmay başkanlığı
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