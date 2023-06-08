Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olması sosyal medyada böyle karşılandı

Ergenekon kumpas davalarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefi oldu. 15 Temmuz gecesi Televizyon kanalına çıkıp FETÖ'cüleri korkudan titreten o konuşmayı gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in, Genelkurmay Başkanlığı'na atanması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Org. Musa Avsever'in atamasını mutlulukla karşıladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: