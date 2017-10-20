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Musa Ulutaş ofisinde ölü bulundu

Eski Arhavi Belediye Başkanı Musa Ulutaş çalışma ofisinde ölü bulundu

Musa Ulutaş ofisinde ölü bulundu

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2002-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Musa Ulutaş'ın ağabeyi, dün gece saat 23.00 sıralarında Ulutaş'ın ofisine gitti.

Kardeşini ofiste hareketsiz olarak bulan İsa Ulutaş, durumu fark edince 112 Acil Servis ve emniyet güçlerine haber verdi.

Yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Ulutaş’ın cenazesi, önce Arhavi Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Trabzon’a sevk edildi.

Ulutaş’ın naaşı, otopsinin ardından yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Arhavi’de torağa verilecek. 

Musa Ulutaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Arhavi #artvin #musa ulutaş
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