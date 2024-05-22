Müsavat Dervişoğlu'ndan 6-8 Ekim davasına Dolmabahçe yaklaşımı

6-8 Ekim terör olayları davasının kararlarını partisinin grup toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun hükümete yüklendi.

Müsavat Dervişoğlu, açıklamalarında, "6-7-8 Ekim’de; dava 7 yıl sonra açıldı. Gecikmenin sebebi ayrıntıda gizlidir! Sanıklar ve iktidarın siyasi temsilcileri, önce uzlaşmaya oturdular, sonra bozuştular... Mahkemenin gerekçeli kararını merakla bekliyoruz. Ülkemizi ateşe çevirmek isteyenlere verilen cezaları ayrıca değerlendireceğiz. Ama onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri de asla unutmayacağız." dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

Müsavat Dervişoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin de konuştu. Dervişoğlu, "Bu olay, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, hiç şüphe yok ki olduğu gibi kabullenilir, spekülasyonların konusu olmazdı. Emperyalist devletlerin kıymetli taş vatanlarını kader belleyenlerin ise piyon sayılacağı bir büyük oyun planlanmıştır. Ancak, yaşanan her olay göstermiştir ki; bölgenin yegâne sigortası, büyük Türk milleti ve onun kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.