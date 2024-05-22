Müsavat Dervişoğlu'ndan 6-8 Ekim davasına Dolmabahçe yaklaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6-8 Ekim davası kararları üzerinden iktidarı eleştirdi. Davanın 7 yıl sonra açılmasına tepki gösterdi, "Ülkemizi ateşe çevirmek isteyenlere verilen cezaları ayrıca değerlendireceğiz ama onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri asla unutmayacağız" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan 6-8 Ekim davasına Dolmabahçe yaklaşımı
Editör: Seda Akyüz

6-8 Ekim terör olayları davasının kararlarını partisinin grup toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun hükümete yüklendi.

Müsavat Dervişoğlu, açıklamalarında, "6-7-8 Ekim’de; dava 7 yıl sonra açıldı. Gecikmenin sebebi ayrıntıda gizlidir! Sanıklar ve iktidarın siyasi temsilcileri, önce uzlaşmaya oturdular, sonra bozuştular... Mahkemenin gerekçeli kararını merakla bekliyoruz. Ülkemizi ateşe çevirmek isteyenlere verilen cezaları ayrıca değerlendireceğiz. Ama onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri de asla unutmayacağız." dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

Müsavat Dervişoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin de konuştu. Dervişoğlu, "Bu olay, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, hiç şüphe yok ki olduğu gibi kabullenilir, spekülasyonların konusu olmazdı. Emperyalist devletlerin kıymetli taş vatanlarını kader belleyenlerin ise piyon sayılacağı bir büyük oyun planlanmıştır. Ancak, yaşanan her olay göstermiştir ki; bölgenin yegâne sigortası, büyük Türk milleti ve onun kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Meclis'te tasarruf tedbirleri genişliyor! İşte uygulanacak tasarruflarMeclis'te tasarruf tedbirleri genişliyor! İşte uygulanacak tasarruflarEkonomi
# İyi Parti # Müsavat Dervişoğlu
Çok Okunanlar
İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?
İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?
Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu!
Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu!
Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Seferberlik yönetmeliği nedir? Hangi durumlarda ilan edilir?
Seferberlik yönetmeliği nedir? Hangi durumlarda ilan edilir?
Meteorolijiden uyarılar devam ediyor: 22 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolijiden uyarılar devam ediyor: 22 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Öne Çıkanlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşını Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na getirildi |ULUSAL HABER İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşını Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na getirildi |ULUSAL HABER Emeklilerin isyanı sürüyor Emeklilerin isyanı sürüyor