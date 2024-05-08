Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasaya ekonomi eleştirisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni görevi kapsamında konuştuğu ilk grup toplantısında yeni anayasa hazırlık sürecini ele aldı.

Müsavat Dervişoğlu konuşmasında, "Ekonomi gündemken anayasa tartışıyorlar, 'Ekmek bulamıyorsanız, anayasa yesinler' diyorlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ilk 4 maddesine, cumhuriyetin temel ilkelerine, anayasanın 66 maddesinde ifadesi bulunan Türklüğe dokunmaya kalkarsanız, yine karşınızda İYİ Parti'yi bulacaksınız." dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ADALET ÇIKIŞI

Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Can Atalay ve Osman Kavala’yı örnek göstererek yaptığı adalet çıkışını da ele aldı.

Dervişoğlu konuyla ilgili olarak, "Adaleti ne kendimize ne de birilerine yaranmak için talep etmiyoruz yahut dış piyasalarda kredi bulmak ve şöhret olmak için değil, Avrupalılar saati sorduğunda 'Önce şu insanları bırakın' dediği için de değil, o teraziyi namus ve şeref bildiğimiz için istiyoruz. Çünkü cumhuriyeti batılılar bizi sevsin diye kurmadık." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 145 sayfalık Sinan Ateş iddianamesiyle ilgili de eleştiriler yapan Dervişoğlu, "Hukuk tarihine kara bir leke olarak kazınacak. Bu bir iddianame değil. Hukuk tarihimizin adeta çamur belgesidir. Bunu kaleme aldığını iddia eden savcının tüm yetkileri de zaman kaybetmeden aslında elinden alınmalıydı." dedi.

ANAYASAYI TARTIŞMAYA AÇMAYI TALEP ETTİ

Öte yandan, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan bir diğer isim de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde yeni anayasa tartışmaları vardı. Davutoğlu, "Makyaj yapmayalım anayasaya. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım açık yüreklilikle." dedi.