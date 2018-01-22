Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Afrin operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, açıklamasında şunları kaydetti:



PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ‟a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost-kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak için Suriye‟nin kuzeybatısında Afrin bölgesine yapılan Zeytin Dalı Harekâtını iş dünyası olarak destekliyoruz.



Devletimiz ve Hükümetimiz; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51‟inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkını kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu ile terör unsurlarını hedef almaktadır.



Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3 buçuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye’yi görmüştür. Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı 6 yapan ülke konumuna gelmiştir.



Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken; aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur.



Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır.



Rabbim, ordumuzu ve askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin inşallah.



ulusal.com.tr PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ‟a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost-kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak için Suriye‟nin kuzeybatısında Afrin bölgesine yapılan Zeytin Dalı Harekâtını iş dünyası olarak destekliyoruz.Devletimiz ve Hükümetimiz; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51‟inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkını kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu ile terör unsurlarını hedef almaktadır.Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3 buçuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye’yi görmüştür. Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı 6 yapan ülke konumuna gelmiştir.Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken; aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur.Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur.Rabbim, ordumuzu ve askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin inşallah.