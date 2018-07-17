Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Suriye'de ticaret merkezi ve şube açmaya hazırlanıyor. Amaç ise Türk Ordusunun terörden arındırdığı bölgeleri yeniden refaha kavuşturmak ve Suriye ile olan ilişkileri geliştirmek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile terörden arındırılan bölgelerde çalışma yapmaya hazırlanıyor.



MÜSİAD yetkilileri yürütülecek çalışmaların Türkiye'ye ciddi ekonomik katkı sağlayacağı görüşünde.



Önce temel ihtiyaçları gidereceklerini söyleyen derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, daha sonra inşaat malzemeleriyle ciddi olanaklar sağlanacağını ifade etti.



Suriyeli iş adamı Hasan Olabi de Suriye'de yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını söyledi.





