Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Bir ülke daha euroya geçiyor
Bir ülke daha euroya geçiyor
İstanbul'da soba faciası
İstanbul'da soba faciası

Muslera: Asla küfür etmedim

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, 'küfür etti' iddialarına yanıt verdi

Muslera: Asla küfür etmedim

Trabzon maçında kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme yapığı itiraz sonrası sarı gören Fernando Muslera’nın, kendi dilinde küfür ettiği şeklindeki iddialara Uruguaylı eldiven karşı çıktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Aslan’ın 1 numarasının, “Ben asla hakeme ya da bir başkasına küfretmedim. Pozisyonun devamında yerime sadece dönerken kendi kendime söylendim” dediği bildirildi. Caner Erkin vakasından sonra talimat değişmiş, “dudak okuma yoluyla ceza”nın yolu açılmıştı.


Bu hafta Başakşehir-Akhisar maçında Emre Belözoğlu’nun rakibine, Trabzon-G.Saray maçında da Muslera’nın hakeme küfrettiği iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Tartışılan düzenlemenin ardından Hukuk Kurulu’nun, özellikle yabancı oyuncular konusunda nasıl bir yöntem izleyeceği merak konusu oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fernando Muslera #Galatasaray #caner erkin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı (31 Ekim Salı hava durumu)
Sonraki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.