Muş'ta feci tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Muş'ta, Elazığ'a giden yolcu treni, ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarptı. Feci kazada bir makinist hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muş'ta feci tren kazası! Ölü ve yaralılar var
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Muş'ta feci bir tren kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Bağlar Mahallesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, ray kenarındaki su arkına beton döken aracın aparatına (Beton pompası) çarptı.

Muş'ta feci tren kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

Kazada makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

Muş'ta feci tren kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, saat 12.20 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde kazanın meydana geldiğini söyledi.

Muş'ta feci tren kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 3

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirten Vali Avni Çakır, "Tatvan-Elazığ bölgesel tren seferini yapan trenin, demiryollarına ait işi yapan aracın beton atma aparatına çarpması sonucu makinistlerin bulunduğu kısmın ana gövdeden ayrılması suretiyle ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Maalesef makinistlerden biri bu çarpma neticesinde hayatını kaybetti. Birinin hayati tehlikesi mevcut, diğeri de nispeten daha iyi durumda. Şu an Muş Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve buradaki diğer konularla alakalı adli tahkikat başlatıldı." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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