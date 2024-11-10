Mustafa Ağır'dan 80 metrede Atatürk'e saygı duruşu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Çorum'da düzenlenen anma törenleri, kent genelinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kent protokolü, Atatürk Anıtı önünde anma etkinliği düzenlerken, saat 09.05'te çalan sirenler şehrin pek çok noktasından duyuldu.
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Bahçelievler Mahallesi'nde inşaatı süren Devlet Hastanesi'nde görevli kule vinç operatörü Mustafa Ağır (50), 80 metre yükseklikte çalışırken siren seslerini duyduğunda işini bırakarak kabinden çıktı ve saygı duruşuna geçti.
Mustafa Ağır'ın bu anlamlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.