Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki tertiplerin merkezinde bulunan İsrail'in, Güney Lefkoşa Büyükelçisi Shmuel Revel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Ziyareti manidar bulan Kıbrıs Uzmanı Gözde Kılınç Yaşin, Akıncı'nın kendi toplumundan ayrıştığını söyledi. Doğu Akdeniz’de adeta sıcak savaş koşullarının yaşandığını belirten Yaşin, ziyareti İsrail'in Akıncı'ya desteği olarak yorumladı.

Ada’nın kuzeyine geçti, makamında ziyaret etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, makamında sürpriz bir konuğu ağırladı.



İsrail’in Güney Lefkoşa Büyükelçisi Shmuel Revel (Şimel Revel), Cumhurbaşkanlığı konutunda Akıncı’yı ziyaret etti.



21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılınç Yaşın görüşmeyi manidar bulduğunu söyledi.



Müzakereler konusunda, Akıncı’nın hem Türkiye’den hem de KKTC hükümetinden farklı bir noktada oluğunu belirten Yaşın, “Mustafa Akıncı ayrışmaya doğru ilerliyor” dedi.



Akıncı ile İsrail elçisinin yaptığı görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden duyuruldu.



Yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Akıncı tarafından ağırlanan büyükelçinin Rum Kesimi’ne akredite olduğunun belirtilmemesi ise dikkat çekti.



İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ni ayrı bir devlet olarak tanımıyor ve Türkiye'nin işgali altında De Facto bir bölge olarak değerlendiriyor.







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