Türkiye, Emine Bulut katliamıyla sarsılırken, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı çalışma, Türkiye'nin kanayan yarasına ışık tutuyor. Çalışkan'ın incelemesine göre, tüm polisler başka hiçbir konuyla ilgilenmeyip, sadece kadınların korunması için görevlendirilse bile, bu toplumsal sorunu çözmede yeterli değil.





Bir kaç yıl içinde şiddet nedeniyle emniyete başvurular 100 bine ulaştı.



İstanbul'da kadına şiddet vakaları, aktif olarak çalışan polis sayısı ile orantılandığında bir polis memuruna, takibi yapılması gereken sekiz kadına şiddet konusu düşüyor. Bu oransal duruma bakıldığında polisler hırsızlık, terör, toplumsal olaylar vs konularla ilgilenmeyip sadece kadınların korunması amacıyla görevlendirilseler dahi yeterli olmuyor.



İstanbul Emniyet Müdürü, cinayet ve şiddet vakalarının neden yaşandığını ele aldı.



Şiddet olaylarının önlenebilmesi için toplumun her kesimine görev düşüyor.





ulusal.com.tr İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, yaptığı akademik çalışmada, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarıpıcı bilgiler verdi.Bir kaç yıl içinde şiddet nedeniyle emniyete başvurular 100 bine ulaştı.İstanbul'da kadına şiddet vakaları, aktif olarak çalışan polis sayısı ile orantılandığında bir polis memuruna, takibi yapılması gereken sekiz kadına şiddet konusu düşüyor. Bu oransal duruma bakıldığında polisler hırsızlık, terör, toplumsal olaylar vs konularla ilgilenmeyip sadece kadınların korunması amacıyla görevlendirilseler dahi yeterli olmuyor.İstanbul Emniyet Müdürü, cinayet ve şiddet vakalarının neden yaşandığını ele aldı.Şiddet olaylarının önlenebilmesi için toplumun her kesimine görev düşüyor.