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Mustafa Gülbay Ulusal Kanal'a konuştu

"Atatürk'ün yolundan saptı, 6 Ok'tan uzaklaştı" diyerek CHP'den istifa eden Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay Ulusal Kanal'a konuştu. CHP'deki ittifak tartışmaları, istifa gerekçelerinin ayrıntılarını anlatan Gülbay, kendisine destek olan Buldanlılara teşekkür etti.

Mustafa Gülbay Ulusal Kanal'a konuştu

Kısa ve net bir açıklama yaparak CHP'den istifa etti Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay. Yılın en iyi belediye başkanı seçilen Mustafa Gülbay, Ulusal Kanal'a gerekçelerini anlattı. 

CHP'de iddeolojik ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Gülbay, "En önemlisi de kuruluş felsefesini kaybetmesi" dedi. 

Tartışmaların perde arkasında CHP'nin Denizli İl Yönetimi ile yaşanan bir tartışma var.

İşte bu tartışma sonrası başlayan gerginlik dedikoduya, suçlamalara dönüştü. Konunun muhattaplarını istifa çağıran Gülbay da beklediği istifalar gelmeyince kendi isteği ile partisi ile yollarını ayırdı. 

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, CHP yönetiminin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söyledi. 

Gülbay, CHP'deki ittifak tartışmalarına da değindi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #mustafa gülbay
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