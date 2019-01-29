Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç yerel basın mensupları ile buluştu. Gazetecilerle kahvaltı eden Güleç, projelerini anlattı.

Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç projelerini tanıtmak için Denizli yerel basınla kahvaltı yaptı.



Çok sayıda yerel basın emekçisinin katıldığı toplantıda Güleç, belediyecilik anlayışlarını ve ilkelerini anlattı.



Daha sonra ise tek tek projelerini anlattı Güleç. Mesela trafik hep İstanbul'la özdeşlese de Denizli için de büyük bir kriz.



Yeni bir kent meydanı oluşturulacak, eski sanat okulundan kalma taş binaları sanat kültür atölyelerine dönüştürülecek. Bayramyeri Meydanı'nı da Müftü Ahmet Hulusi'nin adına yakışacak şekilde düzenleyecek.



İşte bu noktada Güleç yeni bir projeyi Denizlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.



Güleç toplantının sonunda mütevazi mal varlığını da açıkladı.





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