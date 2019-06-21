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Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi
Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi
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Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi. Yücel, Kore ve Kıbrıs gazileriyle buluşmanın ardından Avcılar esnafını ziyaret etti.

Mustafa İlker Yücel Avcılar'da Muharip Gazilerle bir araya geldi

Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel, Avcılar Muharip Gaziler Derneği'ni ziyeret etti. 

Gazilerle birlikte İstanbul'un ihitiyaçlarını konuşan Yücel, planlamalarını aktardı.

Bir esnaf Yücel'e 1930'larda pilotluk yapan babasının hikayesini anlatıp fotoğraflarını gösterdi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #vatan partisi #istanbul
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